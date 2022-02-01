أمير طعيمة: "حبنا لأرض الحرمين غير قابل لأي كلام سخيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن حبه واحترامه للشطعب السعودي.

وكتب طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر: "يشهد الله أننا كفنانين لا نلقى من المملكة العربية السعودية إلا كل احترام وتقدير ومحبة، الناس بيشيلونا من على الأرض شيل من أكبر مسئول لأبسط مواطن".

وأضاف: "حبنا لأرض الحرمين الشريفين غير قابل لأي مزايدة ولا أي كلام سخيف ملوش معنى، التعاون الفني بين الأشقاء يستحق التقدير مش الكلام الخايب".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

يذكر أن آخر أعمال أمير طعيمة، إنتاج مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.