هبة عبدالغني تنضم لأسرة مسلسل "جزيرة غمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضمت الفنانة هبة عبدالغني لفريق عمل مسلسل "جزيرة غمام" والذي يعرض في دراما رمضان المقبل 2022؛ ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين والفنان فتحي عبدالوهاب

وتعد مشاركة الفنانة هبة عبدالغني في مسلسل "جزيرة غمام" هي التعاون الثالث لها مع المخرج حسين المنباوي؛ وهي التعاون الثالث أيضا لها مع المؤلف عبدالرحيم كمال؛ في العمل الذي يضم عددا كبيرا من النجوم والنجمات

كما يشارك في المسلسل النجوم: أحمد أمين؛ محمود البزاوي؛ رياض الخولي؛ محمد جمعة، وجاري الإعلان عن باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة

يذكر أن الفنانة هبة عبدالغني يعرض لها حاليا عبر أحد المنصات الإليكترونية مسلسل "خارج السيطرة" حكاية "شبح البدروم" والتي حققت نجاحا كبيرا فور عرضها يوم السبت الماضي؛ بطولة: نور إيهاب، معتز هشام، يوسف وائل نور، إسراء رخا.