حازم سمير يكشف موعد ومكان جنازة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان حازم سمير، عن موعد ومكان جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب "سمير" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "البقاء لله والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي بعد صراع مع المرض، نسأل الله تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يفسح لها في قبرها، ويؤنس وحدتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

وتابع: "صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري في مقابر البساتين".

وأعلن الفنان حازم سمير، اليوم الثلاثاء، وفاة والدته، وطلب لها الدعاء بالرحمة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "والدتي في ذمة الله تعالى.. أسالكم الدعاء والفا

وكان حازم سمير، طلب الدعاء لوالدته يوم 26 يناير الماضي، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك: "أرجو الدعاء لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير

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