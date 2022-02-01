شهيرة: محمود ياسين شخص استثنائي وليس مجرد زوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة شهيرة اليوم 2 فبراير بعيد ميلادها الـ 73، إذ أنها من مواليد 1949.

الفنانة شهيرة هي زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، ووالدة المؤلف عمرو محمود ياسين، والفنانة رانيا محمود ياسين.

رصيد الفنانة شهيرة السينمائي لا يوجد به أعمال كثيرة بالمقارنة ببنات جيلها، ولكنها عملت مع نجوم كبار قبل اعتزالها التمثيل عام 1992.

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات الفنانة شهيرة في برنامج "معكم منى الشاذلي":

- كان كل طموحاتي أبقى ممثلة، لكني تخليت عن ذلك بعدما دخل حياتي شخص استثنائي وليس مجرد زوج.

- أولادي في سنوات محمود ياسين الأخيرة كانوا بيقولوا هاتي ممرضة تساعدك، كنت برد عليهم وأقول إن طالما ربنا مديني الصحة إني أخدمه يبقى مش هدخل عليه حد غريب، ربنا سخرني لهذا الرجل لأنه استثنائي وعظيم.

- فراق محمود ياسين صعب، مش قادرة أتخيل إنه مش موجود، أنا مؤمنة بقضاء الله وإن كل واحد له ميعاده، لكن في ناس بتبقى في حياتنا لها بصمة قوية، وعشان كده كانت جنازته مهيبة.

- محمود ياسين لآخر أسبوع كان مدرك وعارفنا كلنا، هو عمره ما تاه عننا.

- محمود كان عنده تصلب في الشرايين أدى لزهايمر ولكن مش شرس، هو مفقدش الإدراك، لكنه مش محمود ياسين اللي إحنا نعرفه، مكنش بكامل لياقته الصحية والذهنية.

- توفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.