كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم بثنائية فى شباك سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 09:00 مساءً - منذ 32 دقيقة

تمكن منتخب كوريا الجنوبية رسميا، من التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على سوريا 2-0 في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة.

وبات منتخب كوريا الجنوبية ثاني المتأهلين عن القارة الآسيوية بعد منتخب إيران الذي ضمن التأهل من الجولة الماضية بعد الفوز على العراق 1-0.

وجاء هدفا كوريا في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في استاد راشد في مدية دبي الإماراتية عبر كيم جين سو في الدقيقة 53 وكوون تشانج هوون في الدقيقة 71.

ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف إيران التي فازت على منتخب الإمارات 1-0.

وتعد هذه هي المرة الـ11 التي يتأهل فيها منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم، حيث كانت أول مشاركة له في مونديال 1954 في سويسرا، والأخيرة في 2018 بروسيا، وخرج في المرتين من دور المجموعات.

وكانت أفضل نتائج منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم المركز الرابع الذي حققه في نسخة 2002 التي استضافها على أرضه بالمشاركة مع اليابان.

وتتنافس منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي، بينما فقد منتخب سوريا آماله بعد تجمد رصيده عند نقطتين من 8 مباريات بعد تلقى الخسارة السادسة.

ترتيب مجموعة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

-منتخب إيران – 22 نقطة

-منتخب كوريا الجنوبية – 20 نقطة

-منتخب الإمارات – 9 نقاط

-منتخب لبنان – 6 نقاط

-منتخب العراق – 5 نقاط

-منتخب سوريا – نقطتان