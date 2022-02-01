منى عبد الغني تعلن إصابتها بهذا المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 06:59 مساءً - أعلنت الفنانة والإعلامية ” منى عبد الغني ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابتها بفيروس كورونا ” متحور أوميكرون ” .

وأشارت منى عبد الغني في منشورها إلى أنه تم تشخيص إصابتها بمتحور أوميكرون منذ أيام وأنها حاليا في مرحلة التعافي وتتماثل للشفاء .

فكتبت قائلة : ” بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش أرد .. وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بڤيروس أوميكرون ” .

وتابعت : ” لكن الحمد لله بتعافى حاليًا وبتماثل للشفاء .. خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول .. وربنا يعديها على خير ” .