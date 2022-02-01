مروة راتب تتنازل عن قضيتها ضد بدرية أحمد وتكشف عن السبب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 06:59 مساءً - أعلنت الفاشينيستا السورية والمقيمة في دولة الإمارات ” مروة راتب ” تنازلها عن الدعوى القضائية التي أقامتها ضد الفنانة الإماراتية ” بدرية أحمد ” على خلفية هجوم الأخيرة عليها ووصفها لها ب ” الفاشلة ” .

وأشارت مروة راتب في مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات إلى أن سبب تنازلها عن القضية على الرغم من أن القضية لصالحها يرجع إلى علمها بمرض بدرية أحمد وعدم قدرتها على دفع تكاليف العلاج .

فقالت : ” بخصوص قضيتي اللي رفعتها ضد بدرية أحمد كما وصلني ووصل الجميع إنها على فراش المرض وما حدا يعرف متى يومه وإنها غير قادرة على تكاليف علاجها .. فأنا إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا الله هتنازل عن هذه القضية وماراح استكمل الاجراءات ” .

وتابعت الفاشينيستا السورية : ” بتنازل عن حقي القانوني ضدها لإني أعرف إن هي مو قادرة على تكاليف العلاج وبعد فيه الحق العام مبالغ كبيرة فيه أيضا الحق المدني بعدين في الشطر الثاني من القضية أيضا مبالغ كبيرة .. رغم إني من الداخل ما صفيت بس كفاني بالله حسيبا ” .

وأضافت مروة راتب متحدثة عن إيمانها القوي والتي وصفته بأنه إذا وزع على أهل الدنيا لكانت الدنيا بخير على حد قولها .. مضيفة : ” يا ليت كل الناس نفسي من الداخل قطنة ، قلب طفل ما يهون عليا أشوف إنسان عاجز ” .