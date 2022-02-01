في ظهور نادر لها .. شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد والدتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 06:59 مساءً - نشرت الفنانة ” شيري عادل ” صورة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام احتفلت من خلالها بعيد ميلاد والدتها .

وظهرت شيري عادل في الصورة برفقة والدتها وكتبت في تعليقها عليها في معايدتها لها : ” أنا محظوظة كثيرا لأنني إبنتك، سعيدة لأنك والدتي ” .

وتابعت : ” لا يمكن أن أوفي حقك من الشكر فأنتِ بالنسبة لي العالم كله .. عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي .. أحبك دائما ” .