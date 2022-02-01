كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 06:59 مساءً - نشرت الفنانة ” شيري عادل ” صورة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام احتفلت من خلالها بعيد ميلاد والدتها .
وظهرت شيري عادل في الصورة برفقة والدتها وكتبت في تعليقها عليها في معايدتها لها : ” أنا محظوظة كثيرا لأنني إبنتك، سعيدة لأنك والدتي ” .
وتابعت : ” لا يمكن أن أوفي حقك من الشكر فأنتِ بالنسبة لي العالم كله .. عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي .. أحبك دائما ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في ظهور نادر لها .. شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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