دعوى لحجب منصة ” نتفليكس ” في هذه الدولة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 06:59 مساءً - تقدم المحامي الكويتي ” عبد العزيز السبيعي ” بدعوى إلى المحكمة الكلية الكويتية ضد وزارتي الإعلام والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات طالب من خلالها بحجب منصة نتفليكس في الكويت .

وذلك على خلفية عرض المنصة لفيلم ” أصحاب ولا أعز ” الذي يدعو إلى الانحلال الأخلاقي على حد وصفه .. وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنظر في الدعوى أمام الدائرة الإدارية الحادية عشرة .

وقال عبد العزيز السبيعي في دعواه أن المنصة الأمريكية تستقطب فئة الشباب والمراهقين وتهدف لفرض إتفاقية سيدوا في وطننا العربي بالمخالفة لتعاليم الإسلام وهي إتفاقية لا تجرم العلاقات خارج إطار العلاقات الزوجية .

وأضاف أن عدداً كبيراً من الشباب يتابعها وقد يتأثر بما تقدمه من محتوى .. مؤكدا في تصريحات صحفية له على أن دوافعه من وراء هذه الدعوى هي دوافع دينية وأخلاقية .

بسبب ما تحتويه المنصة من رسائل ومخططات تهدم قيم المجتمع الإسلامي .. كما تسعى إلى خلق جيل جديد لا ينكر الرذيلة ولا يستغرب الشذوذ .

وتابع المحامي الكويتي : ” المنصة تنشر الرذيلة وتشجع على المثلية وإباحة ما حرم الله ولا تتماشى مع قيم مجتمعنا المحافظ .. كما أنها دمار لكل القيم والآداب العامة التي استقيناها من ديننا الحنيف ” .