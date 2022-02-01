قريبًا.. محمد عساف عاشق بالصعيدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن النجم الفلسطيني محمد عساف عن استعداده لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية الصعيدية بعنوان “أنا العاشق” قريبًا عبر المواقع الموسيقية وموقع “يوتيوب”.

ونشر محبوب العرب مقطع ترويجي من كليب الأغنية عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “قريبًا أنا العاشق”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع البرومو الترويجي لكليب أغنية “أنا العاشق”، وعبّروا عن تشوّقهم لطرح العمل.

يذكر أن محمد عساف طرح في سبتمبر الماضي أغنية “الحلزومة” باللهجة المصرية أيضًا، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع الهامي دهيمة وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز

كما أصدر “عساف” في يونيو الماضي ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين”، الذي ضم 7 أغانٍ عن فلسطين.