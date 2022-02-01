جينيفر لوبيز عروس في فيديو جديد مع مالوما.. الحدث الكبير بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ فيديو على صفحتها الخاصة في إنستغرام يروج لأغنيتها الجديدة المنفردة ​Marry Me​، التي ستطرحها ضمن أغنيات فيلمها الجديد مع النجم الكولومبي مالوما والذي يحمل نفس الاسم.

وظهرت جينيفر لوبيز بفستان باللون الأبيض مزين على الأكمام بقطع فضية وريش، ووضعت على رأسها إكسسوارات أشبه بالشبك تتدلى منه حبات اللؤلؤ.

وكانت ​جينيفر لوبيز​ قد نشرت سابقًا فيديو وهي تردد أغنيتها الشهيرة الجديدة ​On My Way​ وهو تتر فيلمها الجديد ​Marry Me​. وظهرت النجمة بالفيديو، وهي تضع نظارات شمسية وتجلس على المقعد الأمامي إلى جانبها شاب مفتول العضلات يغني معها. وكان كليب الأغنية قد حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحه على يوتيوب.

يذكر أن فيلم ​Marry Me​ تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، لكن مؤخرًا أكدت الشركة المنتجة عرضه في دور السينما الفرنسية يوم 9 فبراير/ شباط المقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير/ شباط 2022، في الولايات المتحدة الأميركية.

يشار إلى أن الفيلم يدور حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغني الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة مكتوب عليها ‪Marry Me‬.