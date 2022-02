طرح “كورونا ليزا” في المزاد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة والممرضة المتدربة، كلوي سليفين، عملها الثالث المستوحى من “كوفيد-19” للبيع في مزاد.

وقالت لشبكة “سكاي نيوز” إن الأموال التي جمعت ستذهب إلى LauraLynn، دار رعاية الأطفال الوحيدة في جمهورية إيرلندا.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 21 عاماً، وهي أيضا طالبة تمريض في السنة الثالثة في جامعة كوليدج دبلن، إنها استمدت الإلهام من تجربتها أثناء وضعها في جناح طوارئ الأطفال.

وأوضحت لشبكة “سكاي نيوز”: “كنت ألتقط لوحات كلاسيكية على مدار السنوات القليلة الماضية وأضع لمساتي عليها. قمت بتكييفها لتناسب حياتنا الآن”، مشيرة إلى الحاجة إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية باستمرار أثناء العمل.

وتعد “كورونا ليزا” أحدث عمل للطالبة، أعادت فيه إنشاء تحفة من عصر النهضة مع تطور فيروس كورونا.

ورسمت سابقاً لوحة “خلق آدم” لمايكل أنجلو، حيث تم تزيين الأيدي الممدودة بقفازات جراحية. وبيعت القطعة بمبلغ 520 يورو وتم تسليم العائدات لخدمة إسعاف الأطفال Bumbleance.

وأعادت سليفين أيضا إنشاء “Girl with a Pearl Earring” لجوهانس فيرمير، وعملها “Girl with A Surgical Mask”. وجمعت 400 يورو لصالح مؤسسة Feed the Heroes الخيرية.

وستظل “كورونا ليزا” معروضة للبيع بالمزاد حتى 3 فبراير. وتجاوزت بالفعل مبلغ 520 يورو الذي جمعته من خلال إعادة تصورها لعمل مايكل أنجلو.