حمو بيكا يفضح المستور ويتّهم “الموسيقيين” بالتزوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مغني المهرجانات حمو بيكا خلال استضافته في برنامج “مصر جديدة” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، عن تشكيل لجنة خاصة لـ13 مطرب مهرجانات في محافظة طنطا، بهدف إنجاحهم، ملمّحاً الى أن هناك تزويراً في تلك اللجنة.

وأضاف: “أصل أنت مش ربنا وأنت عبد زي ما أنا عبد واللي خلاّك تتحكم فيا إن ربنا مدّيك سلطة، بس أنت بتستخدمها غلط، أنا عايز أعرف إزاي يبقى فيه 13 شخص كانوا ممنوعين، ويتشكّلهم لجنة في طنطا وامتحنوا ونجحوا، فيها أستاذ حمادة أبو اليزيد وأحمد رمضان بيحكموا، وأنا يجيبولي في لجنة ناس من الأوبرا ويقولولي روح اتعلّم وبعدين تعالى”.

وتابع حديثه قائلاً: “أنا لما روحت النقابة واترفع عليا قضية لما اتقال إني غلطت فيها أنا مغلطتش في النقابة، أنا قولت لأستاذ هاني شاكر لو أنت بتمثل النقابة لازم تنزل تشوف إيه اللي بيدور فيها، أنا بقول الكلام ده مش فارق معايا حاجة، لأني بقالي خمس سنين بيوقفوني ويقطعوا عيشي، أنا كل شغلي من برا مصر ومفيش حاجة في مصر، إزاي أبقى في بلدي وكل حياتي هنا ويقولولي ما تشتغلش في بلدك”.

واختتم حمو بيكا بالقول: “عايز أعرف ليه لما أطلب إني أروح معاهم في لجنة طنطا دي يتقالي لا ويتوافق لهم هما؟ إحنا برا الناس بتقدّرنا فوق ما تتخيل وبنتشاف، وأنا أول واحد قدّم أوراق مظبوطة بس حرام عليك بقى اللي بيحصل فيا ده بطالب بلجنة كبيرة تتشكل وتعيد تقييمها من تاني في الناس اللي أخدت كارنيهات دي واللي هيحكموا بيه أنا راضي بيه ويبقى قاعد فيها أستاذ هاني شاكر وحلمي بكر”.