بعد صمود سنتين.. أحمد السعدني يعلن إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الفنان أحمد السعدني، بطريقته الكوميدية، خلال منشور على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، عن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب قائلا: “بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا”.

وتلقى السعدني آلاف التعليقات من متابعيه وزملائه وأصدقائه، يدعون له بالشفاء العاجل، وكان أطرف تعليق من الفنان صلاح عبدالله حيث كتب له: “هاكلمك رد على طول”، كما علق المخرج يسري نصر الله قائلاً: ” سلامتك.. أكيد ده حصل عشان هجرتنا”، فيما علقت غادة عادل قائلة: “ألف سلامة”، وقالت شذى: “سلامتك يا سعدون إن شاء الله هتعدي”.

وكان السعدني، قد وجه رسالة دعم للفنانة مني زكي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقتها مؤخراً عقب عرض فيلمها الجديد “أصحاب ولا أعز”، ونشر صورة لها عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق قائلاً: “كلنا بنحبك ونحترمك وفخورين بيكي”.

يذكر أن أحمد السعدني يشارك خلال الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل “بطلوع الروح”، مع منة شلبي وإلهام شاهين، إخراج كاملة ابو ذكرى تأليف محمد هشام عبية.