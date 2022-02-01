أنغام عن أصالة : ” تعمّدت الإساءة الشخصية لي أكثر من مرة ” .. وماذا عن مجدي الهواري ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 05:44 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” أنغام ” ضيفة بمحطة راديو ” إنرجي 92.1″ في حلقة خاصة قدمها المذيعان : وائل منصور وزهرة رامي بمناسبة إختيارها نجمة شهر يناير .

وخلال اللقاء تحدثت أنغام عن طبيعة علاقتها بالفنانة السورية ” أصالة ” والخلافات الموجودة بينهما فقالت : ” أصالة تعمّدت الإساءة الشخصية لي أكثر من مرة .. والفارق كبير بين الغلط والإساءة عن عمد ” .

وأضافت أن الإساءة عن عمد بالنسبة لها لا تقل بشاعةً عن القتل العمد وهو ما يجعلها لا تتخطى ذلك على الرغم من أنها شخص يسامح بسهولة وسامحت العديد من الأشخاص من قبل .

وكشفت أنغام عن أنها قد أصيبت بالاكتئاب وتلقت العلاج له لمدة أربع سنوات مشيرة إلى أنها بالوقت الحالي توقفت عن تناول الأدوية تماماً وأصبحت تتفاءل وتنظر الى النعم الموجودة في حياتها .

فيما قالت عن شائعة ارتباطها بالمخرج ” مجدي الهواري : ” شائعة زواجي من مجدي الهواري سخيفة .. وأنا لم أقاضِ أي صحفي أو صحفية ولكن إسناد الأخبار إلى صور أمر سخيف جداً وأنا لا أقبل ترويج الشائعات عني ” .