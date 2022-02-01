ريهانا تعلن عن حملها بطفلها الأول من حبيبها مغني الراب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 05:44 مساءً - كشفت النجمة العالمية ” ريهانا ” عن حملها في طفلها الأول من حبيبها مغني الراب الأمريكي الشهير ” آيساب روكي ” .
حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ل ريهانا والتي بدت فيها علامات الحمل واضحة عليها وظهرت بها كاشفة عن بطنها المنتفخ .
كما ظهر مغني الراب ” آيساب روكي ” في إحدى الصور برفقة حبيبته ريهانا وهما يسيران معا في أحد الشوارع ويمسك كلا منهما بيد الآخر .. وفي صورة أخرى وهو يقبل رأسها .
يذكر أن ريهانا وآيساب روكي يتواعدان منذ نوفمبر 2020 لكنهما ظهرا معاً للمرة الأولى في حفل “ميت غالا” في عام 2021 .. ووصف روكي المطربة الأمريكية بأنها حب حياته .
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