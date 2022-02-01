بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على تحولات مصيرية مهمة في “الميراث”.. 250 حلقة جديدة مغلقة

متابعة بتجــرد: بدأ نجوم مسلسل “الميراث”، أول سوب أوبرا سعودي أخيراً، بتصوير 250 حلقة جديدة منه، بعد انتهاء عرض 500 حلقة على MBC1 وقبلها بيوم واحد على “شاهد VIP”.

ما يزال فريق العمل كاملاً متأهباً لاستكمال التجربة الصعبة والدقيقة، التي يخوضها مجموعة من الممثلين والكتاب والمخرجين والتقنيين والفنيين. ولا يتوقف فريق الكتابة عن التواصل بصورة يوميّة لتسليم الحلقات في موعدها، بين مازن طه رئيساً لفريق الكتابة ونور شيشكلي التي يقع على عاتقها متابعة المحتوى والبناء الدرامي، إلى جانب ثائر العقل ونعومي رائف.

تشير مديرة المشروع فاطمة أبو عاصي إلى “أننا بعد 500 حلقة على الهواء، لم يبق شيئاً إلاّ وتطرقنا إليه، وباتت مهمتنا أكثر صعوبة من أجل إيجاد فضاء جديد لحكاياتنا وشخصياتنا”. وتؤكد أن “أزمة كورونا هي ضيفتنا الدائمة، خصوصاً مع ظهور المتحور الأخير، إذ تصيب الممثلين الواحد تلو الآخر، ما حتم علينا تغيير السياق الدرامي وهيكلية العمل على الأرض في كثير من الأوقات، وتبديل جداول التصوير، علماً أننا نصوّر قبيل العرض بأيام قليلة، بمعنى أننا لا نملك رفاهية الوقت”. وتشدّد على “حرص القيمين على العمل على أن يظلّ محتواه متوجهاً إلى العائلة بكامل أفرادها بصورة عامة، وأن يستمر بمواكبة الحدث اليومي”.

وتستمر النزاعات في الحلقات بين عائلتي البهيتاني والخطوان، وتتخذ صورة أخرى بعدما كشفته الأحداث الأخيرة، والكشف عن المتورطين في جرائم وأحداث. والسؤال، كيف سينعكس هذا الأمر على تفاعل الشخصيات بين بعضها البعض؟

من جهتها، تضع الكاتبة نور شيشكلي “إعادة توزيع أوراق اللعب وتغير كامل موازين القوى”، عنواناً للحلقات المقبلة، مشيرة إلى أن “ثمة تغيير في موازين القوى، وبناء تحالفات جديدة تقوم على المستوى الاجتماعي، والتقاء شخصيات لم نتخيل أنها قادرة على الاتحاد”. وتلفت إلى أنه “بعد الكشف عن هوية قاتل جويرية، نكتشف أن الأمر ليس مجرد معلومة تمر مرور الكرام لأن هذا القاتل، له أذرع تطال كامل أفراد عائلتها، والجريمة ليست مجرد جريمة قتل بل خلفها أسرار”. وتتوقف شيشكلي عند ما تسميه بآلة الانتقام الفتاكة ديمة، والاختفاء المقلق لها. وتشير إلى أن “الجديد هو دخول عائلة لا تشبه ما قبلها، وتنتمي إلى الطبقة المتوسطة تتألف من 3 فتيات وامرأة، وعنوان هذا المنزل، هو “في بيتا لا يوجد رجل”، حيث تتطرق الحلقات إلى تفاصيل الفتيات اللواتي يعشن مع خالتهن، وارتباطاتهن بعائلتي البهيتاني والخطوان”.

على جانب آخر، تتخذ قصص الحب الثلاثة الموجودة في العمل سياقاً مغايراً، فبين شهد وفهد، لم يكن الزواح نهاية للحرب بل أشعلها أكثر، ثم حكاية حور وابراهيم التي تأخذ نصيب الأسد من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد دخول لاعب إضافي إليها هو نواف، إضافة إلى ثنائية منصور وياسمين. في المقابل، يحمل المثلث المتمثل بيوسف وفارس وهيفاء، تحولات كبيرة.

جدير بالذكر أن “الميراث”، هو من بطولة محمد الحجي، مريم الغامدي، حسن المطوع، شيماء الفضل، فوزي المتعب، رانا الشافعي، مهند الهذيل، كابتن ريما، نور حسين، عمران العمران، بندر الخضير، عبد الله القحطاني، تركي الشدادي، ثم مايا طه، جود السفياني، رزان منصور، راكان الرويلي، سماح زيدان، سلطان المقبالي، نيفين ماضي، ديمة الحايك، محمد غباشي، دنيا النشار، هويدا الحسن وآخرين. وقد وضع فكرة المشروع طوني جوردن، ويتوزع الإخراج بين تامر بسيوني، عبد الله الجنيبي وفؤاد سليمان، وإنتاج “MBC STUDIOS” وtwofour54، و”إيمج نيشن أبوظبي”.

يُعرض “الميراث”، أول سوب أوبرا سعودي في حلقاته الجديدة على MBC1، وقبلها بيوم واحد على “شاهد VIP”.