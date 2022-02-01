نيكول سابا تتألق في القاهرة الجديدة.. إطلالة ذهبية رائعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائياً كبيرًا في مصر بفندق التريونف، وذلك بمناسبة إطلاق مشروع ORO في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل العدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.

وقدمت نيكول سابا خلال الحفل باقة من أغنياتها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني ونذكر منها “براحتي”، “التوتو ني”، “قررت “، “صورة سيلفي” و” الجو حلو” بالإضافة إلى أغنيات “ياواد يا تقيل” ،”سهر الليالي” و”بنت السلطان” التي تفاعل معها الجمهور.

تألقت نيكول سابا في السهرة بفستان قصير من اللون الذهبي وشاركت المتابعين على صفحتها بموقع “إنستغرام” صورًا من الحفل وعلّقت قائلةً: “ليلة ذهبية”.

على صعيد آخر، تشارك نيكول سابا كضيفة شرف في مسلسل “نقل عام” بطولة محمود حميدة ومحمد محمود عبد العزيز. والمسلسل كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

كما تستعد نيكول في الفترة المقبل لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري ومن المقرر إطلاقها قريبًا.