منى زكي.. هل تقاضت مليون دولار أميركي عن دورها في “أصحاب ولا أعز”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الجدل حول دور الممثلة المصريّة منى زكي في فيلم “اصحاب ولا اعز” مستمرّاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

وعاد اسم النجمة المصريّة إلى التداول من جديد في الساعات الماضية بسبب تقارير صحفيّة تحدّثت عن المبلغ الّذي تقاضته الأخيرة عن دورها في العمل الّذي يُعرض عبر منصّة نتفلكس.

وفي التفاصيل، تداولت وسائل اعلاميّة مصريّة معلومات غير مؤكّدة أن الممثلة منى زكي قد تقاضت مبلغ مليون دولار أميركي عن دورها في “أصحاب ولا أعز”، في حين علّق البعض أن هذه المعلومات مغلوطة ومبالغ بها.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” يتصدَّر منذ طرحه المركز الأوّل على منصة “نتفليكس” في معظم البلدان العربية ومنها لبنان ومصر والسعودية والإمارات، وهو من إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة ترفيهية، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة التي تأتي لهذه الهواتف على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين على طاولة العشاء.