حلّ أزمة شيري عادل مع مصلحة الضرائب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت أمس الاثنين الفنانة شيري عادل إلى مركز كبار مموّلي المهن الحرّة في مصلحة الضرائب العامة بمدينة نصر في القاهرة، لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ومراجعة موقفها الضريبي للعام الماضي، بعد تصالحها مع مصلحة الضرائب عقب توجيه إنذار لها بالحجز أو تقديم القيمة الضريبية.

من ناحية أخرى، كشفت شيري عادل في تصريحات صحافية، عن مشاركتها في مسلسل “الراوية” مع محمود عبد المغني وآيتن عامر، وأنها تجسّد خلال أحداثه شخصية “فريدة” وهي صحافية، وتمنت أن ينال دورها إعجاب جمهورها.

يُذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة شيري عادل أخيراً، مسلسل “أيام” من بطولة: حورية فرغلي، ورياض الخولي، وحجاج عبد العظيم، وميدو عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، وندى موسى، ولقاء سويدان، وحنان يوسف، وصفاء جلال، وهو تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة.