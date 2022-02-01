فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص خليجي.. “تعال اشبّعك حب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على الطريقة الخليجية، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر، مما عرّضها لانتقادات قاسية وهجوم عنيف من متابعيها، حيث اعترض عدد كبير منهم على مبالغتها في الرقص، وهاجمها آخرون بسبب ملابسها المكشوفة.

وظهرت فيفي في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “تعال اشبّعك حب” للثلاثي: علي جاسم، محمود التركي، ومصطفى العبدلله.

وكانت فيفي عبده قد نشرت الفيديو عبر حسابها في “فيسبوك”، إلا أنها اضطرت لحذفه بعد الانتقادات التي طاولتها من متابعيها.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أثارت غضب متابعيها بسبب التصريح الخاص بعملية “تجميد البويضات”، إذ قالت في منشور عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها في “إنستغرام”: “نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدّي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل”.

كما تعرضت فيفي عبده لهجوم من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن عروضها مقابل الجلوس والتصوير معها أثناء تواجدها في أبو ظبي، ونشرت عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، ملصقاً دعائياً باللغتين العربية والإنكليزية، حدّدت من خلاله تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين، وكان من أبرز شروطه تطعيم لقاح كورونا، و48 ساعة نتيجة pcr سلبية، إلا أنها اضطرت أيضاً لإلغاء العرض بعد الهجوم عليها.