وفاة والدة الفنان حازم سمير إثر إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان حازم سمير، اليوم الثلاثاء، وفاة والدته، وطلب لها الدعاء بالرحمة.

وكتب سمير، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "والدتي في ذمة الله تعالى.. أسالكم الدعاء والفاتحة".

وكان حازم سمير، طلب الدعاء لوالدته يوم 26 يناير الماضي، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك: "أرجو الدعاء لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير".

أضاف: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

يذكر أن حازم سمير شارك مؤخراً في بطولة حكاية "اعمل نفسك ميت" ضمن الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" مع النجوم: مي سليم، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمي، محمد مهران، ريهام نبيل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.