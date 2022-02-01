"عقلة الإصبع" بينها.. أعمال يحلم محمد هنيدي بتقديمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقديم شخصية "عقلة الأصبع"، في فيلم سينمائي، واحدة من الأمنيات التي أعلن الفنان محمد هنيدي، عن رغبته في تحقيقها، قبل أن تظل حلما مؤجلا.

ومع احتفال الفنان محمد هنيدي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ57، إذ أنه من مواليد 1 فبراير 1965، نكشف عن الأعمال التي أعلن عن أمنيته في تقديمها، ولم يحققها بعد.

كينج سايز

في يونيو 2019، طرح الفنان محمد هنيدي، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه السينمائي "كينج سايز-عقلة الأصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج وليد خيري، وإنتاج وليد صبري.

ونشر "هنيدي" فيديو الإعلان الأول للفيلم عبر حسابه على "تويتر" معلقًا: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الإصبع" .

وبسبب حاجة الفيلم إلى استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، أعلن الفنان محمد هنيدي، تاجيل العمل.

صعيدي في الجامعة الأمريكية

عام 2018 ، وعبر صفحته في موقع "تويتر"، تبادل الفنان محمد هنيدي، مع متابعيه التعليقات حول فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم عند عرضه للمرة الأولى عام 1998.

ومن جهته علّق الكاتب مدحت العدل مؤلف النسخة الأولى من "فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" وقال: "تحمست للفكرة، وعملت علي كتابة سيناريو الفيلم بمنتهى الجدية، ولكن المشروع توقف".

أرض النفاق

في رمضان 2018، وعقب تقديم الفنان محمد هنيدي، مسلسل "أرض النفاق"، كشف عن تمنيه تقديم ثاني أجزاء المسلسل، وهو سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف السباعي، وسبق وقدمها الفنان فؤاد المهندس، في فيلم سينمائي.

ورغم حماس الفنان محمد هنيدي، لتقديم العمل، لم تقم شركة "العدل جروب"، بوضعه في خطتها طوال السنواتت الماضية.

وشارك مع الفنان محمد هنيدي، في بطولة المسلسل، هنا شيحة، محمد محمود، دلال عبد العزيز، فتوح أحمد، محمد ثروت، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، محمود حافظ ومحمد الصاوي، وإخراج سامح عبدالعزيز ومحمد جمال العدل.

الفنان محمد هنيدي، قدّم في نوفمبر الماضي، مسرحية بعنوان "سلام مربع" عُرضت على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن موسم الرياض، بداية من الأول من نوفمبر، وشارك في بطولتها أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، غادة طلعت، ميرنا نور الدين، وإيمان السيد، إخراج خالد جلال.