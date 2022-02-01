منى عبد الغني تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة منى عبد الغني، إصابتها بمتحور كورونا "أوميكرون".

وكتبت منى، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليّا ومقدرتش أرد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أوميكرون، لكن الحمد لله بتعافى حاليًا وبتماثل للشفاء".

أضافت عبد الغني: "خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول.. وربنا يعديها على خير".

وتقدم الفنانة منى عبد الغني برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة "CBC" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن آخر أعمال منى عبد الغني المسلسل الإذاعي "حزام ناشف" مع الفنان محمد هنيدي، في رمضان 2021.