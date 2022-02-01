قصة وفاة فهمي عبد الحميد.. مات بين يدي ابنته الإعلامية الشهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل فهمي عبد الحميد، إذ أنه من مواليد 1 فبراير 1939 بحي العباسية في القاهرة.

فهمي عبد الحميد الذي كان سببا في الكثير من البهجة للجمهور باستعراضاته الفائقة والفوازير التي لا تُنسى، التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج عنها عام 1963، ثم عمل بالتليفزيون المصري عام 1964 بقسم الرسوم المتحركة، وتتلمذ علي يد المخرج الكبير علي مهيب والذي ساعده في بداية مشواره بتصميم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومن أشهرها فيلم "الخيط الأبيض".

وكانت بداية فهمي عبد الحميد الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية التي لعبت فيها الفنانة نيللي دور البطولة، وكانت فكرتها تعتمد علي استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة وكانت بعنوان "صورة وفزورة"، ثم قدّم "صورة وفزورتين"، ثم "صورة وثلاث فوازير"، ثم اجتمع مع العملاق صلاح جاهين وقدما أروع فوازير نيللي وهي "عروستي" و"الخاطبة"، وبعدها ابتكر شخصية "فطوطة" الذي لعبها الفنان الراحل سمير غانم، وفي عام 1985 كانت بداية عصر النجمة شريهان معه لمدة ثلاث سنوات.

وظل فهمي عبد الحميد يعمل حتى أنفاسه الأخيرة التي جاءت في يوم 17 يناير 1990 وهو يصوّر حلقات "ألف ليلة وليلة" مع النجوم مدحت صالح ورغدة ومنى عبد الغني، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وعن أيامه الأخيرة قبل الوفاة تحدثت نجلته الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، في حوار لها ببرنامج "شارع شريف" مع الإعلامي شريف مدكور عبر قناة "النهار" في يناير 2018؛ قائلة: "وفاته كانت مفاجئة، أنا عيد ميلادي يوم 1 يناير، وكنت كل عيد ميلاد نزعم كل قرايبنا، ولكن دي كانت السنة الوحيدة اللي فيها عيد ميلادي، هو توفى يوم الثلاثاء، وصحي يوم الجمعة الصبح قال لماما هنعمل عيد ميلاد لمياء النهاردة، قالتله أنا مش مجهزة حاجة ولا عزمنا حد، والله العظيم قالها لو معملتوش عيد ميلادها النهاردة مش هتعملوه تاني عشان ده آخر أسبوع أنا معاكم فيه".

أضافت: "إحنا فهمنا أن قصده عشان مشغول في الفوازير، سنة وفاته هي الوحيدة اللي بدأ فيها يجهز الفوازير بدري عن أي سنة، وفعلا عملنا عيد الميلاد، ونزلت معاه التصوير يوم السبت، اداني فلوس أجيب هدية عيد ميلادي، نزلت اشتريت أول طقم أسود في حياتي وأنا عندي 13 سنة.. يوم الثلاثاء كان رافض ياخدني معاه التصوير، رغم إني اتحايلت عليه، قالي أنا مسافر لو جيتي معايا بكره مش هاخدك معايا وأنا مسافر، أصريت وقولتله مش مهم تاخدني معاك وأنت مسافر بس خدني معاك بكره".

وعن لحظة الوفاة؛ قالت: "وهو بيموت قالي أنتي جيتي معايا ليه أنا مش قولتلك بلاش تيجي؟ هو مات على إيدي، في عيادة طبية في شارع الهرم، كان بيصور في الكيمو لاند (ألف ليلة وليلة)، وتعب فجأة، خدناه روحنا بيه عند الدكتور، وهناك نده عليّا وأنا بعيط جامد جدا، قالي متعيطيش أنا كويس، اترميت في حضنه وحضني، وبعدها مفيش لحظات ومات، وكنت وقتها لسه مش مدركة يعني إيه بابا مات ومبقاش موجود".

وحاز فهمي عبد الحميد على تكريم من الرئيس الراحل حسني مبارك بمنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، وآخر أعماله قبل الوفاة "ألف ليلة وليلة: بدر باسم وجوهرة بنت السمندل" عام 1990.