قصة أزمة بين محمد فؤاد وهنيدي بعد "إسماعيلية رايح جاي".. نجاح الفيلم بسبب من؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل النجم محمد هنيدي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ57، إذ أنه من مواليد 1 فبراير 1965.

محمد هنيدي حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، وبدأ مشواره في نهاية الثمانينيات من خلال أدوار في أعمال منها: "دكتور زعتر، عالأصل دور، العرضحالجي، المنسي، بخيت وعديلة، والبخيل وأنا" وغيرها.

وفي التسعينيات بدأ نجمه يلمع شيئا فشيء بأعمال منها: "ضحك ولعب ومزيكا، حزمني يا، حلق حوش، البطل، وأنت عامل إيه؟"، حتى جاء توهجه ونجاحه الكبير من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997.

المفارقة أنه عقب الفيلم، حدثت أزمة بين محمد هنيدي وبطل العمل الفنان محمد فؤاد، تحدث عنها الأخير في حوار قديم له مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "على ورق" عبر قناة "دريم"، قائلا: "بعد الفيلم أنا كلت علقة، إني اديت فرصة لهنيدي، أقسم برب العزة كل الناس اللي راحت (إسماعيلية رايح جاي) دخلت عشان خاطر عيون محمد فؤاد، وعشان خاطر فن محمد فؤاد، أنا مفكرتش في نفسي بأمانة، كل اللي فكرت فيه نعمل مشروع يكون مهم للناس".

أضاف: "حصلي مرارة بعد كده، هو في أكتر من أني عطلت شغلي في الأفراح وأني أجيب فلوس عشان أعيش، وصرفت جزء كبير من فلوسي على الفيلم رغم إني مش منتجه ومفيش أي استفادة مادية من وراه غير إني أنجح فنيا.. الناس شاهدة على اللي حصل بعد (إسماعيلية رايح جاي)، الموضوع وصل والله إني خايف فيلمي الجاي ينجح، بقول يارب أنجح بشكل بلاش يضايق حد، وربنا يهديهم".

ورد "هنيدي" على تصريحات محمد فؤاد، في حوار بالبرنامج نفسه عقب ذلك؛ قائلا: "أقسم بالله العظيم ما في بيني وبين محمد فؤاد أي حاجة غير إن ربنا جمع نجاحنا مع بعض، اتكتب بعدها في الجرايد شوية حاجات أثرت في محمد وهو اللي رد عليها، الكلام عن مين سبب نجاح الفيلم أخد وقت طويل، وأنا لما حد بيسألني في الموضوع ده بقول السبب ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي فيه، ناس بقى قالت محمد فؤاد السبب، وناس قالت محمد هنيدي، والحمد لله إن محمد فؤاد ومحمد هنيدي كانوا مع بعض".

أضاف: "حصل تصريحات كتيرة جدا في كل المجلات والصحف، ولو واحد غيري يزعل جدا من محمد فؤاد، وكانوا يكلموني عشان أرد والموضوع يكبر وأنا مردتش، وحصل حاجات كتيرة جدا من محمد وكل ما بقرأها بقول ليه يا محمد!؟ إيه اللي حصل!؟ إحنا نجحنا مع بعض! في نفسية محمد فؤاد شيء ما، عارف إن في حاجة من اللي بقراه في الجرايد على لسانه".

تابع: "بعد ما قرأت الكلام ده كلمت محمد فؤاد وقعدنا مع بعض، وبنقعد أحباب وأصحاب ومفيش أي حاجة، وبعدها بلاقي حاجات تانية خالص في الجرايد، ولكن أنا مش هرد خالص ولا عايز أرد، رغم أن الأيام دي لازم يبقى النجم عنده شيء من الشراسة، ولكن أنا مش من النوع ده، أنا لو ركزت في ده هنسى حياتي ومش هشتغل".

وكان "إسماعيلية رايح جاي" بداية انطلاقة نجومية محمد هنيدي، ومن أشهر أفلامه عقب ذلك: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، وش إجرام، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، أمير البحار، عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" وغيرها، وآخر أفلام محمد هنيدي "الإنس والنمس" عام 2021.