وميض برق في أمريكا يسجل رقماً قياسياً.. امتد لـ “800 كيلومتر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 8 دقائق

سجل وميض برق رقما قياسيا عالميا غير مسبوق، حيث امتد وميض البرق لقرابة 500 ميل (800 كيلومتر) عبر ثلاث ولايات أميركية.

وامتد الوميض لمسافة 477.2 ميلا (768 كيلومترا) عبر تكساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، في أبريل عام 2020 ، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين.

وتم تحطيم الرقم القياسي القديم المسجل عام 2018 في البرازيل، والبالغ 709 كيلومترات.

وعام 2020 أيضا، استمر وميض برق فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين 17.1 ثانية، متجاوزا الرقم القياسي القديم البالغ 16.7 ثانية.

وقال راندال سيرفيني، الأستاذ بجامعة ولاية أريزونا، ورئيس قسم السجلات في منظمة الأرصاد الجوية، إن وميض البرق لا يمتد في المعتاد لأكثر من عشرة أميال، ويستمر أقل من ثانية.

وأضاف سيرفيني في رسالة عبر البريد الإلكتروني “الوميضان اللذان سجلا مؤخرا استثنائيان تماما”.

وأوضح أن كليهما انتقل من سحابة إلى سحابة على ارتفاع عدة آلاف من الأقدام فوق الأرض، لذلك لم يتسببا في أي خطر.

ورصدت سرعة الوميض والمسافة التي قطعها بفضل تقنية التتبع الموجودة في أقمار اصطناعية متخصصة بالرصد.