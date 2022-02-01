بالفيديو: سيف نبيل يحتفل بالـ20 مليون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

احتفل الفنان العراقي سيف نبيل بوصول أغنيته “آه ياني” للعشرين مليون مشاهد عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

وظهر سيف نبيل برفقة أصدقائه وشقيقه أمير نبيل وهم يحتفلون بهذه المناسبة بقالب كيك لون ذهبي كتب عليه اسم الأغنية مع رقم 20M.

في السياق ذاته حصدت “آه ياني” المرتبة الأولى في توب أغاني العراق على تطبيق أنغامي الشهير، وما زال الجمهور يتفاعل معها عبر التيك توك.

الجدير ذكره أن الأغنية من كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ، ومن توقيع المخرج دان حداد الذي سبق أن تعامل معه في أغنية “ممكن” التي جمعته مع الفنانة اليمنية بلقيس.

يذكر أنه قام فريق عمل “عراق أيدول” بتحضير مفاجأة للفنانة العراقية رحمة رياض وذلك لمناسبة عيد ميلادها، الذي صادف منذ أيام.

وفي التفاصيل، دخلت رحمة رياض إلى استوديو “أم بي سي العراق” وعندما فتحت الباب، تفاجأت بفريق العمل مختبئاً في غرفة الكواليس، ويغني لها “عيد ميلاد سعيد”، وسط أجواء من الزينة والورود وقالب كيك ضخم مرسوم عليه صورتها.

كذلك، ظهر الفنان العراقي سيف نبيل في مقطع فيديو، وهو يحمل قالب الكيك ويغني لرحمة رياض بطريقة عفوية، كما وجه لها معايدة بالقول: “رحومة الغالية كل عام وأنت بمليون خير أختي العزيزة”، لترد عليه رحمة رياض بدورها وتقول: “انشالله يوم عرسك”.