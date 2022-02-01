محمد رمضان يرد على أحمد فهمي بـ"قلب وفولو باك".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طلبت الإعلامية أسما إبراهيم، من النجم أحمد فهمي، أن يقوم بمتابعة حساب النجم محمد رمضان على موقع "إنستجرام"، وهو ما فعله خلال حواره معها ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس" في 18 و19 نوفمبر الماضي.

وأعاد رمضان، عبر "ستوري إنستجرام"، نشر هذا الجزء من حوار أحمد فهمي مع أسما إبراهيم، وأعلن هو الآخر متابعة حساب "فهمي"، معلّقا بإيموجي قلب.

برنامج "حبر سري" تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، كل خميس وجمعة على شاشة القاهرة والناس، الساعة 11 مساء.

وتعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "مستر إكس" بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي والمخرج أحمد الرشيدي.

ويستعد الفنان محمد رمضان لطرح الكليب الغنائي "باي باي ثانوية"، مع إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، بروديوسر محمد سعيد رضوان، استايلست نهال المصري، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.