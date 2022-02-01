هاني رمزي يحتفل بنجاح مسلسل "القاتل الذي أحبني" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان هاني رمزي، بنجاح مسلسل "القاتل الذي أحبني" والذي يجمعه بالنجمة الكبيرة سهير رمزي، والفنانة رانيا منصور.

ونشرت منصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا من الاحتفال مع نجوم العمل، وعلّقت: "شكرا جدا على دعوة العشاء للاحتفال بنجاح مسلسل (القاتل الذي أحبني)، مبسوطة جدا بمشاركتي في المسلسل".

أضافت: "شكرا لكل حد اشتغلت معاه في المسلسل بداية من شركة الإنتاج مجموعة السلام الإعلامية، والشركة المنفذة للمنتجة هبة الهواري، والمخرج عمرو عابدين، وطبعا الفنان الرائع اللي استمتعت جدا بالشغل معاه هاني رمزي، والفنانة جميلة الجميلات سهير رمزي، وكل النجوم المشاركين في العمل وطاقم الإخراج والإنتاج والتصوير.. تقدروا تشوفوا دلوقتي المسلسل على منصة tod.tv".

مسلسل "القاتل الذي أحبني" من بطولة النجوم: هاني رمزي، سهير رمزي، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف صلاح عربي، وإخراج عمروعابدين.