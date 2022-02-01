بيومي فؤاد: "بخبي على مراتي إني بشرب سجائر ومعملتش كده أيام أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يخدع أي فتاة قبل الزواج، لافتا إلى أنه كان يرفض الدخول في أية علاقة حتى لا يجرح أحد،

أضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة": "أنا كنت بتكسف جدا أقول لأي بنت أني معجب بيكي، عشان كده أنا اللي كنت بتحب، لما كنت بعجب بواحدة بخبي، ولهذا السبب تزوجت على كبر، وأكتر حاجة شريرة في الجواز فكرة الزواج أصلا، وبنصح الشباب بالزواج في نهاية المطاف".

تابع: "في حاجات كتير بعملها من ورا مراتي، منها إني بشرب سجاير من وراها وأكل لبان قبل ما أروح البيت، معملتش كده أيام أبويا وعملت كده أيام مراتي، وزوجتي ما تعرفش أنا رايح فين وجاي منين، وعمر زوجتي ما اتجسست عليّا، ومراتي زعلها وحش أوي والحمد لله ماجربتوش لحد دلوقتي".

ويشارك بيومي فؤاد حاليا بمسلسل "عودة "الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية، مع النجوم: عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفى، نور قدري وغيرهم.