فيديو| بيومي فؤاد يحمل مسدسا ويهدد عمرو الليثي على الهواء.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طلب الإعلامي عمرو الليثي، من الفنان بيومي فؤاد، أن يجسد دور شر ويُهدده حاملا "مسدس" على الهواء.

وخلال حوار "فؤاد" مع "الليثي" في برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة"، هدد الأول الأخير أنه لو تحرك سيقتله، ودار بينهما حوارا مثيرا "أقسم بالله حركة واحدة هفرغ ده في جسمك"، وطلب منه "عمرو" أن يطلق عليه النار، ليجيب "بيومي": "طيب مش هضرب"، لينفجر الثنائي بالضحك في ختام المشهد.

وأكد "فؤاد" أن أصعب أدوار الشر التي شاهدها مؤخرا، هو دور الفنانة حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا.

ويشارك بيومي فؤاد حاليا بمسلسل "عودة "الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية، مع النجوم: عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفى، نور قدري وغيرهم.