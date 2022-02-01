جمالها فاق الوصف.. أول ظهور لزوجة (عمر الشناوي) الحسناء؛ والجمهور: “أحلى من ياسمين صبري” – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 11:51 صباحاً - شارك الفنان عمر الشناوي، صورة جديدة له بصحبة زوجته، ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقًا من خلال صورتهما: “استمتعت اوي امبارح في الحفله الرحتها وكان جانبي جميله الجميلات وطبعا أنا قاصد الدفايه الكنت حاضنها الجو كان ثلج”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان المصري على المنشور، مشيدين بجمال زوجته ومن بين التعليقات التي جاءت: “هي فعلا جميلة الجميلات” و “مراتك أحلى من ياسمين صبري” و “هو ده الجمال المصري الأصيل”، وغيرها.

وتزوج عمر الشناوي من السيدة هند حداد من خارج الوسط الفني في عام 2018، وذلك بعد طلاقها من الفنان المصري محمد كيلاني، إلا أن علاقة كيلاني بطليقته لم تتحول إلى علاقة عدائية ويظهر هذا جليًا من خلال الصور والمنشورات التي يتبادلنها في المناسبات العائلية المختلفة.

ولهند حداد نجلين الأكبر وهو “حمزة الكيلاني” من زيجتها الأولي، كما رزقت بنجل أصغر يُدعى “حسن” من زيجتها الحاليه بالفنان عمـر الشناوي.

عُمر الشناوى يشارك غادة عادل بفيلم 11:11

من ناحية أخرى، نشر الفنان عمر الشناوي حفيد الراحل كمال الشناوي، صورتة على بوستر فيلم 11:11 والذي تم التعاقد عليه مؤخرًا وعلق عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام وكتب: “تفتكروا الساعة ١١:١١ دي حيحصل فيها ايه؟”.

فيلم “11:11” تأليف ياسر عبد الباسط وبطولة غادة عادل واياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.

وشارك عمر الشناوى مؤخرًا في بطولة مسلسل قواعد الطلاق ال 45 بطولة الفنانة إنجى المقدم، من إخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولة المسسل هيدي كرم، سالي شاهين، إنجي أبو زيد، وأحمد سالم.

عمر الشناوي: أهلي اعترضوا على دخولي الفن واتعرضت للتنمّر في طفولتي

وعلى صعيد آخر، ذكر الفنان عمر الشناوي، إنه تعرض للتنمر عندما كان صغيرا في المدرسة كونه كان أصغر من أقرانه في الفصل الدراسي، كما أن جسمه كان نحيلا.

وتابع الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتعرض للتنمر وهو طفل صغير وكان يلقبونه حينها «أبو شعر ناعم».

وكشف الفنان عمر الشناوي أنه كان من الشخصيات الخجولة وكان دائما ما يتوتر من وجود أشخاص بكثرة في أي مكان.

وأضاف الفنان عمر الشناوي، أن التنمر الذي تعرضه له وهو طفل بجانب خجله من وجود أشخاص غرباء يتواجدون معه في نفس المكان، أمر جعله يتحدى ذلك من أجل كسر العقدة النفسية التي لازمته في الصغر وكان التمثيل بداية للتخلص من ذلك الأمر.

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