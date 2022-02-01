أول ظهور لـ “منة الله” إبنة مفيدة شيحة الشابة.. شاهدوا جمالها اللافت وشبهها الكبير بوالدتها – (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 11:51 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهـم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الإعلامية المصرية “مفيدة شيحة” التي تحدثت أمس خلال لقاء إذاعي مع الإعلامي يوسف الحسيني، عن إبنتها الوحيدة «منة الله» التي لا يعرفها الجمهور.

وتزامنًا مع إذاعة الحلقة، تداول روّاد مواقع التواصل مجموعة من الصور لـ منة الله مع والدتها الإعلامية المصرية، جمعتهما خلال مناسبات مختلفة، وأشار المعلقين على تلك الصور على وجود شبه لافت يجمع «شيحة» بإبنتها.

يُشار أن مفيدة شيحة مرت خلال حياتها بعدد من الأزمات رغم نجاحها إعلاميًا، وكان أبرز الأزمات التي مرت بها بعد طلاقها، حيث كشفت الإعلامية مفيدة شيحة لأول مرة عن سبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “منة”.

مفيدة أكدت أن طلاقها من زوجها يعود لخيانته لها، حيث قالت، في إحدى حلقات برنامجها “الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أنها قررت الطلاق منه بعد خيانته لها، وذهبت لبيت والدتها، وتركته رغم أن ابنتها كان عمرها شهرًا واحدًا وأكدت أنها عندما انفصلت عن زوجها لم تكن تمتلك أي شيء، فقررت أن تعمل، وقالت: “قررت إني أشتغل وبقيت مفيدة شيحة.. وهو ليس له وجود”.

ومنذ أشهر، احتفلت الإعلامية «شيحة» بخطوبة ابنتها “منة الله” على عبدالرحمن هشام، مالك شركة تسويق، حيث أقيم حفل الخطوبة وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين، ونشرت مفيدة شيحه صور من حفل الخطوبة على صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «امبارح أنا كنت أم العروسة».

مفيدة شيحة: اشتغلت مذيعة بالواسطة

هذا وقد حلّت الإعلامية مفيـدة شيحة ضيفة على برنامج “حروف الجر” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسينـي عبر إذاعة نجوم إف إم، وروت «شيحة» خلال اللقاء قصة بداية عملها كمذيعة.

أوضحت مفيـدة شيحة أنها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ولم تفكر في العمل، مضيفة: “كنت عاوزة أبقى هنومة في البيت لما يرجع جوزي أحضر له الغدا، وكان النموذج أمامي هو أمي.”

وتابعت: “بعد طلاقي كان عمر بنتي شهر، ورجعت إلى بيت أمي وكانت تعطيني المصروف، فشعرت بأني مهزأة، ولم يعلمني أهلي لأصل إلى هذا الوضع.”

وقالت مفيـدة شيحة إن صديقة والدتها وابنة عم الإعلامية الراحلة سهير الإتربي اصطحبتها لمقابلتها وطلبت منها اختبارها للعمل كمذيعة، ودخلت مبنى التليفزيون لأول مرة وتم عمل اختبار كاميرا لها.

وأضافت أن الإعلامية الراحلة توقعت لها النجاح كمذيعة تتميز بضحكتها، وطلبت منها الحفاظ على مسافة أكبر بين حاجبيها، وقالت إنها لا تصلح لتقديم الأخبار، وبعد 6 شهور بدأت العمل كمذيعة ربط في القناة الأولى، وقدمت على مدار مسيرتها برامج المنوعات والبرامج الاجتماعية.

مفيدة شيحة تقدم برنامج جديد بعد مغادرتها «الستات ميعرفوش يكدبوا»

يُذكر أن مفيـدة شيحة تقدم حاليًا برنامجًا جديدًا يحمل اسم “الستات”، مع الإعلامية سهير جودة، التي شاركتها تقديم برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” مع منى عبد الغني على شاشة CBC لمدة 10 سنوات.

وبرنامج “الستات” يعرض من الأربعاء إلى الجمعة في تمام الثالثة عصرًا، ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بالإضافة لفقرة خاصة بالمطبخ.

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