كيم كارداشيان تعد الجمهور بتغييرات قريبة.. و”النتائج مجنونة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وعدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، الجمهور بتغييرات قريبة في حياتها، وتعهدت أن تكون مختلفةً تماماً في غضون ستة أشهر.

وتعهدت نجمة تلفزيون الواقع الأميركي بذلك من خلال كلمات دونتها عبر حسابها في “إنستغرام”، فقالت: “أحب وضع الأهداف.. والوصول إليها”.

وتركت كاردشيان رسالة غامضة عبر خاصية “ستوري”، قائلة: “عزيزتي في 6 أشهر.. سأجعلك مصدر فخر بنفسك”.

وتأتي تصريحات كيم كاردشيان بعد أن ارتفعت ثروتها الصافية إلى 1.8 مليار دولار، في الآونة الأخيرة.

وفي رسالة أخرى، قالت كيم كاردشيان: “أحب الذين يعملون على أنفسهم في صمت، ثم تظهر النتائج المجنونة”.

كما شاركت كيم كاردشيان، كلمات تحمل الحكمة، وتقول: “ثق بتوقيت حياتك.. إذا جاء دعه يأتي.. إذا ذهب دعه يذهب.. إنه ليس رفضاً.. إنه إعادة توجيه”.