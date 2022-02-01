مصادر تكشف.. كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يستعدان للزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر مقربة من النجم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن استعداده لاتخاذ خطوة الزواج الرسمي من صديقته جورجينا رودريغيز، وأنهما يستعدان لتوقيع العقد الرسمي بينهما قريباً.

وقالت المصادر إن أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو، كشف المقربون منه أنه قد يتزوج صديقته، التي يرتبط بها منذ فترة طويلة، جورجينا رودريغيز، قريباً جداً.

وكانت قد اعترفت جورجينا رودريغيز بشأن خطوة زواجهما التي باتت قريبة، في فيلمها الوثائقي الذي ظهر للنور مؤخراً “أنا جورجينا”.

وأشارت المصادر إلى أنهما يريدان أن يستقرا معاً، ويعيشا حياة سعيدة.

ويرتبط الثنائي بشكل غير رسمي منذ خمس سنوات، في الوقت الذي يخططان فيه لتوسيع نطاق عائلتهما، مع انتظار استقبالهما ولادة توأمين في الأيام المقبلة.

وكان كريستيانو رونالدو قد دون، في محادثة له في وقت سابق، يقول: “أنا دائماً أقول لجورجينا إننا يمكن الحصول على كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه جيداً”.

وكان قد كشف الثنائي: جورجينا رودريغيز، وكريستيانو رونالدو، مؤخراً، عن جنس “توأمهما” المنتظر، وذلك من خلال مقطع فيديو جذاب، شاركه كلاهما عبر حسابه في “إنستغرام”، واستعانا فيه بأبنائهما.

وظهر الرباعي، أبناء جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، في المقطع وهم يحملون بالونتين بداخلهما ألوان تُعبِّر عن جنس “التوأم”، حيث أفرغوهما ليظهر اللونان الأزرق والزهري، ليتبيّن أن جورجينا ستُنجب “توأماً” (صبياً، وفتاة).

وأكد كريستيانو رونالدو، في تعليقه، أنَّ الحب لا ينتهي أبداً؛ لأنه محظوظ بحياته مع حبيبته جورجينا، معقباً: “حيث تبدأ الحياة.. والحب لا ينتهي”، ثم عبّر عن سعادته بتوأمه الجديد، الذي ينتظره بكل شوق وحب.