فن ومشاهير

حسن الرداد يروج لمسرحية "كازانوفا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان حسن الرداد لمسرحية "كازانوفا"، المقرر عرضها يوم 2 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر الرداد، بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية كازانوفا 2 فبراير، موسم الرياض، البوليفارد، مسرح محمد العلي".

ومن المقرر عرض مسرحية "كازانوفا"، يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بموسم الرياض في المملكة العربية .

المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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