حسن الرداد يروج لمسرحية "كازانوفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان حسن الرداد لمسرحية "كازانوفا"، المقرر عرضها يوم 2 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر الرداد، بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية كازانوفا 2 فبراير، موسم الرياض، البوليفارد، مسرح محمد العلي".

ومن المقرر عرض مسرحية "كازانوفا"، يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.