محمد أبو داوود: "الجريمة" إنساني ومشوق ووافقت عليه بمجرد معرفة اسم المخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الفنان محمد أبو داوود، أنه ناقد لنفسه بصورة زائدة عن اللزوم، وهو ما أثر عليه وأضر به وتسبب في تأخيره لفترات.

وتابع محمد خلال حواره إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذي عُرض الاثنين 31 يناير على قناة dmc، أنه كل سنة كان يُخرج عملًا على الأقل ولكن من بعد سنة 2000 طلبه الفنان عادل إمام في مسرحية "بودي جارد" وهذا جعله يبتعد عن الإخراج ليخوض التمثيل بشكل أكبر مع العديد من الفنانين، أبرزهم محمد صبحي، مشيرًا إلى أن خبرته كمخرج ساعدته في دوره بمسرحية "بودى جارد"، لأنه لعب دور الفنان الراحل مصطفى متولي بعد رحيله مباشرة، إنقاذا للموقف، ولم يتمكن من حفظ الدور لضيق الوقت ولكن الخبرة ساهمت في تخطيه للموقف.

وأشار إلى أنه لم يرض عن أدائه بنسبة 100% إلا في أعمال قليلة، مؤكدًا أن الدكتور علي فهمي أستاذه وكان يدرس له في المعهد، كان يحاسب نفسه وغير راضي دائما عن أدائه، للدرجة التي جعلته يعتزل التمثيل مبكرا.

كما كشف الفنان محمد أبو داوود عن دوره في فيلم "الجريمة" بمشاركة نجوم السينما أحمد عز وماجد الكدواني وإخراج شريف عرفة، وقال: "وافقت على الفيلم بمجرد معرفتي باسم المخرج، ولديه القدرة على وضع كل ممثل في دوره المظبوط، والفيلم إنساني واجتماعي ومشوق لكل الناس، وسعيد بنجاح الفيلم".