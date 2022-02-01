بهاء الدين محمد يتغزل في روبي: ذكية ودمها خفيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تغزل الشاعر الكبير بهاء الدين محمد في الفنانة روبي.

ونشر بهاء صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ذكية جدا ولذيذة ودمها خفيف وفنانة جدا".

على جانب آخر، تشارك روبي في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك روبي في فيلم "جروب الماميز" بطولة غادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمد سلام وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج معتز التوني.

بينما كان أخر أعمال الشاعر بهاء الدين محمد التي تم الكشف عنها مؤخرًا أغنية "وتبقى مين"، للراحلة ذكرى.

وتعد "تبقى مين" التي كتبها الشاعر بهاء الدين محمد، وتولى وضع اللحن وتوزيعها الموسيقار هاني مهنى، سادس الأغاني التي يتم الكشف عنها بعد رحيل المطربة ذكرى.