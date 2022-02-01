هيفاء وهبي تدعم حمو بيكا وتوجه له نصيحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية إلى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه المذيعة إنجي أنور، على قناة ETC.

واختارت هيفاء أن تدعم حمو، وقالت في المداخلة "يا حمو الناس بتحبك، ولما بتركز بشغلك والأغاني الحلوة ده اللي الناس عايزاه منك، متركزش في الهجوم"، ليرد عليها "ما انا مش عارف اشتغل بتهاجم بس".

وتابعت هيفاء "الناس بتحب الحاجات الحلوة ومنك انت بالتحديد، الناس بتنسى الهجوم مع الوقت ولما يشوفوا انك بتعمل حاجات حلوة"، مؤكدة ان الاختلاف مطلوب وحلو وأن حمو يقدم شيئا مختلفا.

وعن الهجوم الذي تعرضت له هيفاء في بداية مشوارها، علقت "أنا ابتديت مكنتش بستحمل الهجوم، ابتديت صغيرة غير لما يكون الواحد ناضج وحمو كده، وأنا فهمت من كلامه إن هو سند لعيلته مش عايز حد يهز السند ده وعايز يشتغل".

وأضافت "في الأول مكنتش بتحمل لاني صغيرة ومعنديش خبرة، اتعلمت من نفسي واكتشفت مع الوقت ان الناس مش هي اللي بتهاجمك، فيه ناس معينة شغلها الهجوم مش ضروري يكونوا فنانين ولا جمهور ده نوع تالت من الناس، أي فنان لما بيركز في شغله بيلاقي نجاحه وشغله بيدافعوا عنه، مش بنحتاج حاجة تاني لما تحس ان شغلك رد لك اعتبارك"، ووجهت نصيحة لحمو أن يرد على الهجوم بعمله لا بالكلام.

وعن رأيها في قرارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قالت "كلنا بنحترم القوانين أكيد فيه غلطة حصلت ممكن نرجعلها ونحاول نصلح، أنا بحترم الفنان هاني شاكر كتير وخد قرارات بالإجماع بسبب حاجات حصلت لما تتصلح صورتها أمام النقابة وأمام الناس أكيد مش هيمنع أغنية حلوة بكلام جميل ولحن حلو، هو يريد إصلاح واقع حدث به بعض الفوضى، ممكن يكون فيه أشخاص ظُلموا في زحمة القرارات".

وعادت للحديث عن حمو بيكا قائلة "بحس إن حمو عنده خفة دم وبراءة"، وعرض عليها حمو أن يكتب لها أغنية "اكتب لها ويزيدني الشرف انها تغنيها"، لترد "الحاجات دي أنا مش بجامل نفسي ولا الآخرين لو قدم عمل حلو مش هقول لأ".

وعن أكثر ما يعجبها في أغاني حمو بيكا، قالت "اكتر حاجة بحبها لحمو وهو بيسجل بحب اللحظات دي أوي وبتخلي الناس تقرب منه اكتر، عايزاك تحفظها وهو إنسان طبيعي".