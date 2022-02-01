مي سليم بـ"البرنيطة" و عائشة بن أحمد جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

باسل الزارو

نشر الفنان باسل الزارو صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "حمام سباحة".

رانيا ملاح

نشرت الفنانة رانيا الملاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

رانيا ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بِإطلالة جذابة.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونظارة شمسية.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة.

جانا دياب

نشرت جانا دياب ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.