حمو بيكا: "بيقطعوا لقمة عيشي" وبالخارج يتم تقديري بصورة فوق الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إن منذ خمسة أعوام ويتم إيقافه وقطع "لقمة عيشه"، وإن دخله في مصر تأثر بسبب القرار الخاص بمنعه من الغناء، والصادر من نقابة المهن الموسيقية.

وتابع في برنامج مصر جديدة الذي تقديمه إنجي أنور على قناة ETC: "أنا كل شغلي برا مصر، مفيش دخل من مصر، إزاي ابقى بلدي وكل حياتي هنا ويقولولي متشتغلش في بلدك، أصل إنت مش ربنا إنت عبد زي ما أنا عبد، ربنا اللي بيرزق مش انت، اللي خلاك تتحكم فيا ان في إيدك سلطة بس انت بتستخدمها غلط مش صح".

وبسؤاله إذا كان يوجه هذا الكلام لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أوضح "مش بقول لهاني شاكر أنا واثق وابصم بالمليون إنه ميعرفش أي حاجة ومش راضيه اللي أنا فيه، الـ13 شخص اللي كانوا ممنوعين اتشكل لهم لجنة في طنطا وراحوا امتحنوا ونجحوا، وأستاذ حمادة أبو اليزيد وأستاذ أحمد رمضان كانوا في اللجنة بيحكموا، لكن أنا جابولي لجنة من الأوبرا يمتحنوني وكل ما أكلمهم يقولولي روح اتعلم، وقلت لهم أجي امتحن مع الـ13 شخص اللي نجحوا قالولي لأ".

ورد حمو على سؤال إنجي إذا كان يشعر أنه مستهدفا بالإيجاب، لافتًا أنه مُقدر في خارج مصر فوق ما أي شخص يتخيل، وأنه أكثر مغني مهرجانات احترم قرار النقابة وأوراقه سليمة "شهادة الجيش ومحو الأمية والفيش"، مضيفا: "بس حرام عليك".

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أكدت أنها لن تمنح حمو بيكا تصريحا بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح.