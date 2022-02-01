إلهام شاهين: فكرت في الاعتزال وهذا الفيلم أبعدني عن قراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كشفت الفنانة إلهام شاهين أنها فكرت في الاعتزال، بعد فيلمها رقم 100 في مشوارها الفني، وهو "يوم للستات".

وقالت خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي، لفيلمها "حظر تجول"، إنها لم تكن تتوقع أن هناك أدوارا لم تقدمها من قبل في السنيما المصرية، خاصة وأنها قدمت كل الألوان تقريبا: المجنونة، المنحرفة، المحامية، عضو مجلس الشعب، الدكتورة الجامعية، والمعاقة ذهنيا.

وتابعت إلهام "لكن (حظر تجول) جعلني أتحمس للسينما مرة أخرى وأكتشف وجود شخصيات لم يسبق لها تقديمها، خاصة وأنها لا تحب تكرار نفسها".

"حظر تجول" من إخراج وتأليف أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، كامل الباشا.