زيزي البدراوي.. رحلت بالسرطان وتزوجت مخرج شهير وهذا اسمها الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ8 على وفاة الفنانة القديرة زيزي البدراوي، التي رحلت في 31 يناير عام 2014.

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة زيزي البدراوي:

- زيزي البدراوي من مواليد 9 يونيو 1944.

- اسمها الحقيقي فدوى جميل عبدالله البيطار.

- قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار في فيلم بورسعيد عام 1957، لكن المخرج حسن الإمام هو مكتشفها الحقيقي.

- أول ظهور لها وهي طفلة في سن 10 سنوات في فيلم "4 بنات وضابط".

- خلال طفولتها تقدمت لمسابقة للرقص الشرقي وفازت بالمركز الأول، وتلقت عروضا للعمل راقصة، ولكن والدها رفض ذلك.

- هي خالة المخرج هادي الباجوري، وعملت معه في فيلم (واحد صحيح) عام 2011.

- تزوجت مرتين، الأولى من المخرج عادل صادق، والد الفنانة وفاء صادق، وتعرفت عليه خلال تصوير فيلم "حبي في القاهرة"، في منتصف الستينيات، واستمر زواجهما لمدة عام ثم انفصلا.

- وتزوجت من محامي واستمر زواجهما لمدة 17 عاماً ثم انفصلا، وعادت وتزوجت من المخرج عادل صادق للمرة الثانية في زواج استمر لمدة 5 أشهر.

- قدمت البدراوي الكثير من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، أبرزها: "إني خائفة"، "أيام من الماضي"، "القشرة الذهبية"، "خطوات الشيطان"، "عندما تحب المرأة"، "الوريث"، "دنيا"، "ليالي الحلمية"، "أوراق الخريف"، غيرها من الأعمال.

- شاركت زيزي في أعمال سينمائية عديدة منها: "أذكريني"، "الرجل الذي عاش"، "واحد صحيح"، "شقة في وسط البلد"، "البحث عن فضيحة"، "عريس الهنا"، "الحب والثمن"، "يوم بلا غد"، "السبع بنات".

- توفيت الفنانة زيزي البدراوي في 31 يناير 2014، وشيّع جثمانها في أول فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب معاناة مع أمراض السرطان .