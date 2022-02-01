إيرادات الأحد.. "من أجل زيكو" الأول و"لعبة شيطان" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "لعبة شيطان"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "برا المنهج"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 30 يناير إيرادا بلغ 717 ألفا و355 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

من أجل زيكو

احتل فيلم "من أجل زيكو" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، محققًا 284 ألفا و124 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الجريمة

وجاء في المركز الثاني فيلم "الجريمة"، وحقق 254 ألفًا و611 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

تماسيح النيل

حصل على المركز الثالث فيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 107 آلاف و499 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

قمر 14

في المركز الرابع يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 38 ألفًا و980 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الخامس فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 12 ألفًا و518 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

لعبة شيطان

وفاز فيلم "لعبة شيطان" بالمركز السادس، محققًا 9 آلاف و648 جنيها.

"لعبة شيطان" تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

مربع برمودة

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم "مربع برمودة" محققًا 5 آلاف و481 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وذهب المركز الثامن لفيلم "برا المنهج" 4 آلاف و494 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.