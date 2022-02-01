تامر حسني في لوك جديد… تامر كفوري؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - منذ 4 ساعات

أثار المغني المصري تامر حسني حالة من الجدل بين متابعيه بعد نشره عدة صور جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، خلال إحيائه حفلا غنائيا في السعودية.

وأطل صاحب “خليك فولاذي”، بـ”لوك جديد” وهو يرتدي جاكيت باللون الأسود، وتيشرت وبنطلون وقبعة بنفس اللون.

كما أوضحت الصور تغيرا كبيرا في ملامحه، ما دفع الجمهور للتعليق على الأمر.

ومن بين تلك التعليقات، قال عدد من جمهوره، “أنت بقيت شبه الفنان اللبناني وائل كفوري”، مشيرين إلى التغير الواضح في شكله.

فيما رأى آخرون أنه بات يشبه الممثلين الأتراك، مؤكدين أنه فنان متجدد في إطلالاته بشكل دائم.

وتصدر الفنان الشهير مواقع البحث والترند في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إحيائه الحفل في الدرعية وسط حضور جماهيري كبير، حيث وجه رسالة لمتابعيه عبر حسابه على “إنستعرام” معبراً عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذا الحفل الاستثنائي وتواجده وسط جمهوره في السعودية.

وكتب: “كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام”.

يذكر أن تامر حسني قد أحيا عدداً من الحفلات في العاصمة السعودية، ومنها حفل في 11 نوفمبر الماضي على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد الرياض، وتبعه بحفل في مدل بيست بمشاركة دي جي هانز ودي جي تامر يحيى.