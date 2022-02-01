بالصور والفيديو: مصممة سعودية تشارك بـعرض ازياء “”دولتشي آند غابانا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - قدمت دار الأزياء العالمة “دولتشي آند غابانا”، عرض أزياء في محافظة العلا السعودية ما يعد حدثا استثنائيا لهذه المنطقة.

وقدمت الدار عرضا لأشهر مجموعاتها في عرض باسم “أزياء الفرسان” وبمشاركة المصممة السعودية نورة آل الشيخ، إذ وضعت المصممة السعودية بصمتها في عرض الأزياء الذي “يعكس بشكل فني عمق الإرث التاريخي لمنطقة العلا”، عن طريق موكب كامل مكون من 12 حصانا عربيا مع فرسانها.

كما أن المصممة السعودية حرصت على أن تكون أزياء الفرسان “متناغمة في التصميم ما بين الخيول وعارضي الأزياء وأصالة التاريخ التي تجمع هيبة الفارس وعراقة دار “دولتشي آند غابانا” بقطعها الفاخرة”.