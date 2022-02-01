تعثر مفاوضات برشلونة وسان جيرمان بشأن ضم عثمان ديمبلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - منذ 6 ساعات

أفادت وسائل إعلام بتعثر مفاوضات إدارة برشلونة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في اليوم الأخير من السوق الشتوي الحالي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن سعي باريس سان جيرمان للحصول على ديمبلي، الذي لا يريد برشلونة الإبقاء عليه بعد فشل الاتفاق بين النادي واللاعب على تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأفادت شبكة ”سكاي سبورت“ بأن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن ديمبلي تعثرت ما يعني بقاء اللاعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت الشبكة الشهيرة، إن باريس سان جيرمان لا يستطيع تجاوز قواعد اللعب النظيف المالي، كما أنه لا أحد من اللاعبين الذين يرغب باريس سان جيرمان في التخلي عنهم حريص على الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني، كان يريد الحصول على 20 مليون يورو من باريس سان جيرمان، دون أن تشمل الصفقة أي لاعب من النادي الفرنسي.

وبحسب ”سكاي سبورت“ فإن باريس سان جيرمان سيحتاج لبيع لاعب من أصحاب الدخل المرتفع قبل الموعد النهائي للسوق الشتوي؛ ليكون لديه أمل في جلب ديمبلي، اليوم الإثنين.

وأكدت الشبكة أن عثمان ديمبلي كان لديه بالفعل اتفاق شفهي للانضمام إلى باريس سان جيرمان، كما أن لديه فرصة للانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

ناد جديد ينضم لسباق التعاقد مع ديمبلي

وتلقى الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، عرضًا جديدًا للرحيل عن كامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بحسب تقرير صحفي إسباني

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن توتنهام انضم لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديمبلي في يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي توتنهام أبدوا اهتمامًا بالتعاقد مع ديمبلي، ليصبح ثالث نادٍ إنجليزي يدخل سباق ضم اللاعب، بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إيطالية، قد أكدت أن توتنهام توصل لاتفاق مع يوفنتوس، من أجل ضم ثنائي البيانكونيري ديان كولوسيفسكي ورودريجو بنتانكور.