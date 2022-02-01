قفزت من مبنى شاهق.. انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة تشيزلي كريست عن 30 عاما!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 12:59 صباحاً - قالت تقارير صحفية إن ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيزلي كريست توفَّيت صباح الأحد بعد قفزها من مبنى شاهق يوم أمس.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية نقلا عن مصادر شرطة نيويورك إلى أن كريست التي كانت تبلغ من العمر 30 عامًا وتوجت ملكة جمال الولايات المتحدة في عام 2019 تَوفَّت بعد أن قفزت من مبنى شاهق الارتفاع في مدينة مانهاتن.

ونقلت عن بيان أصدرته أسرتها قوله ”مع تعبيرنا عن حزننا الشديد نعلن وفاة حبيبتنا تشيزلي… كان نورها العظيم مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها… لقد اهتمت بالغير وأحبت وضحكت ولمعت“.

وأوضحت الشبكة أن كريست نشرت صورة على صفحتها بشبكة ”إنستغرام“ قبل وفاتها وكتبت بجانب الصورة ”أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام“.

ووفقا للشبكة، فإن ملكة جمال الولايات المتحدة هي محامية في ولاية كارولينا الشمالية تعمل نيابة عن نزلاء السجن.