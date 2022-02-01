الكويتي محمد المؤمن يعود للاسلام بعد عام من اعتناق المسيحية.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 12:59 صباحاً - أعلن الإعلامي الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، عودته إلىالديانة الإسلامية، وذلك بعد عام من اعتناقه الديانة المسيحية.

وظهر الإعلامي الشاب في مقطع فيديو، تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن عودته للإسلام.

وقال المؤمن في المقطع: ”أمامكم أعود إلى دين محمد وآل محمد“، ثم نطق الشهادتين، ودعا لنفسه بـ ”الثبات على دين الإسلام“، على حد تعبيره.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا سعادتهم بعودة المؤمن إلى دينه، حيث أشار كثيرون إلى أن الإعلامي الشاب الموجود خارج البلاد ”يعاني من أزمة نفسية وصحية غيّرت حالته بشكل كبير“.

وكان الإعلامي الكويتي محمد المؤمن أعلن اعتناقه الديانة المسيحية مطلع عام 2021، حيث ظهر آنذاك في مقطع فيديو مرتدياً الصليب، في حين أرفق الفيديو بعبارة ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.

كما ردد المؤمن في مقطع الفيديو حينها، ”باسم الأب والابن وروح القدس“، مضيفاً: ”نحن أبناء عيسى ابن مريم“.